El Gobierno elige el Observatorio de Yebes (Guadalajara) para seguir el Eclipse Total Solar del próximo 12 de agosto

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado este miércoles que el Observatorio de Yebes (Guadalajara) se convertirá, el próximo 12 de agosto, en el centro de seguimiento oficial del Eclipse Total Solar, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses.

"El Gobierno ha decidido estar aquí para que este observatorio sea un espacio para divulgar la ciencia ese día", ha explicado Morant. Según ha adelantado, se contará con expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes. Y con la colaboración de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Española (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

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Las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) acogerán los recursos necesarios para facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones. "Será un espacio para que los medios de comunicación puedan contar al mundo el eclipse, en directo, y explicar qué implicaciones tiene", ha explicado la ministra.

La Península Ibérica será el único lugar poblado del mundo donde podrá disfrutarse el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912), según ha informado el ministerio en nota de prensa.

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"La observación de los eclipses hace avanzar la ciencia; gracias a ellos entendemos mejor el sol y el universo", ha destacado la ministra. Según ha recordado, fue durante un eclipse, en 1919, cuando se confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, "cambiando para siempre nuestra comprensión del cosmos", ha explicado.

El Trío de Eclipses "es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo lo que somos, una potencia científica en astronomía y astrofísica, la séptima del mundo en publicaciones en estas áreas", ha asegurado.

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Morant también ha explicado que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año "para garantizar la seguridad y la movilidad, ayudando a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación". Los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Con este objetivo, el pasado mes de marzo se lanzó la web www.trioeclipses.es, que recoge toda la información práctica y de seguridad relacionada con el Trío de Eclipses.

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CON LA COLABORACIÓN DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Radio Televisión Española (RTVE) ofrecerá, con motivo de este hito histórico, una programación especial a través de Televisión Española, Radio Nacional de España y RTVE Digital, tal como ha explicado el director y presentador del programa 'Aquí la Tierra', Jacob Petrus. Televisión Española emitirá un programa especial de 'Aquí la Tierra' desde el observatorio y contará con equipos desplegados por los principales lugares desde donde se verá el eclipse.

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Los Telediarios y el Canal 24 horas se volcarán con el acontecimiento e Informe Semanal dedicará uno de sus reportajes del sábado 15 de agosto al Eclipse Total de Sol y al Trío de Eclipses. También Radio Nacional de España desplazará a su equipo de 'Las tardes de RNE' para emitir un programa especial y dará cumplida cuenta de todo lo que suceda ese día a través de sus Servicios Informativos.

La ministra ha hecho este anuncio en la mesa redonda en la que ha participado junto a la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Laura Barbas, la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza, y Jacob Petrus, y que ha conducido la periodista y divulgadora científica, directora del Science Media Centre España, Pampa García Molina.

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Durante el acto, se ha proyectado el video Eclipsados por la ciencia, eclipsadas por la ciencia, en el que se muestra la magnitud del evento.

LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL TRÍO DE ECLIPSES

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El 29 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses que está adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) como órgano colegiado y preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Junto al MICIU, está coliderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser ambos los ministerios titulares de la Comisión Nacional de Astronomía.

También están involucrados los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, participarán el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

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Esta Comisión se encarga de la planificación y coordinación, desde las competencias de la Administración General del Estado, de las acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan los eclipses. Entre sus objetivos, están diseñar las tareas de promoción turística, de divulgación científica y cultural, la atención a la seguridad, y la prevención y atención en materia de salud pública.

OBSERVATORIO DE YEBES

El Observatorio de Yebes está situado en el término municipal de Yebes, provincia de Guadalajara, a solo 80 kilómetros de Madrid, a una altitud de 930 m.

Está gestionado por el Centro Astronómico de Yebes, una unidad del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dedicada al desarrollo y construcción de instrumentación en el campo de la radioastronomía, así como a la realización de observaciones astronómicas tanto de interés astronómico como geodésico o geofísico.

El radiotelescopio de 40 m es uno de los nodos más importantes de la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base, una de las mayores instalaciones científicas del mundo, y es una estación del Servicio Internacional de VLBI para Geodesia y Astrometría.