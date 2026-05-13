EL ECDC reitera que nada indica que el hantavirus del crucero haya mutado

Copenhague, 13 may (EFE).- La información recopilada hasta ahora sobre el brote de hantavirus del crucero MV Hondius descarta que haya mutado o que se trate de una variante más contagiosa o más dañina que la Andes, ya conocida, afirmó este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

"Los virus pueden mutar con el tiempo, pero no hay ningún motivo que sugiera en este momento que éste haya mutado y se haya vuelto más contagioso. Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y macrobiológico sugiere que está actuando del modo que normalmente hace", dijo en rueda de prensa en Estcolmo Andreas Hoefer, experto del ECDC.

PUBLICIDAD

Hoefer señaló que el genoma del virus ha sido completamente secuenciado y que, de acuerdo con los datos disponibles, "no hay ningún dato que sugiera que se esté comportando de forma diferente, en cuanto a transmisibilidad o severidad, de los virus conocidos que circulan en otras partes del mundo".

En la misma comparecencia, Ettore Severi, reponsable de emergencias del ECDC, explicó que la hipótesis actual es que el primer caso se produjo probablemente por una infección durante un viaje por Argentina, semanas antes de embarcar, y que luego esa persona contagió al resto.

PUBLICIDAD

"La información que tenemos es que la transmisión siguió el patrón de que hubo contacto estrecho entre esas personas", afirmó.

La directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner, defendió el enfoque "precavido" de esta institución de referencia de la Unión Europea (UE) desde el estallido del brote y destacó que se trata de una situación "muy compleja" debido a las incertidumbres existentes, a que hay implicadas personas de una veintena de nacionalidades y al largo período de incubación.

PUBLICIDAD

"Se trata de un virus que se conoce desde hace mucho tiempo, no es nuevo, incluso la variante Andes es conocida desde hace muchas décadas. Comparado con otros virus, lo que sabemos hasta ahora es que la transmisión necesita un tiempo prolongado de exposición o un contacto muy intenso", dijo Rendi-Wagner, que no descartó nuevos positivos de pasajeros.

Este organismo con sede en Estocolmo recomienda que los pasajeros y la tripulación que tengan síntomas sean sometidos a aislamiento médico inmediato, mientras que quienes no los tengan sean puestos en cuarentena de hasta seis semanas.

PUBLICIDAD

El MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado, hasta el momento, la muerte de tres personas.

El crucero quedó aislado frente a Cabo Verde hasta que logró autorización de las autoridades españolas para navegar hasta la isla de Tenerife, donde los viajeros y parte de la tripulación fueron evacuados y trasladados a distintos países para un seguimiento sanitario y cuarentenas preventivas. EFE

PUBLICIDAD