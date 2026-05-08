Unos 4.700 profesionales del cine reclaman mantener las actuales ayudas europeas al cine

París, 8 may (EFE).- Unos 4.700 profesionales del cine, entre ellos figuras como Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Oliver Laxe o Rodrigo Sorogoyen, suscriben una carta abierta difundida este viernes para expresar la preocupación del sector por los planes europeos para rediseñar el sistema de ayudas al cine.

En concreto, los firmantes llaman la atención sobre las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (2028-2034), para el que la Comisión Europea ha propuesto fusionar el capítulo 'MEDIA' de 'Europa Creativa' en un nuevo programa global denominado 'AgoraEU'.

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Ese apartado aglutinará el cine y el sector audiovisual, los videojuegos, el periodismo y los medios de comunicación, y aunque "el presupuesto general podría incrementarse", alerta el texto, "no hay garantías de financiación dedicada para el cine y el sector audiovisual".

Eso "despierta grandes preocupaciones en la industria sobre el futuro de la producción independiente, la distribución a salas, la formación y la diversidad cultural en Europa", detalla la carta, firmada también por los realizadores Carla Simón, Costa-Gavras, Joachim Trier y Ruben Östlund, o los actores Stellan Skarsgård y Juliette Binoche.

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"En Europa, la apuesta política por el cine, ya sea checo, italiano, sueco, esloveno, portugués o belga, es el programa 'MEDIA'. Al igual que la propia idea de Europa es un proyecto único, la idea del programa MEDIA es apoyar la diversidad de voces europeas bajo un mismo techo", subrayan los profesionales del séptimo arte.

Es un recurso que viene apoyando la creación de "historias europeas" desde la concepción del guión hasta su estreno y que ha "reforzado nuestras industrias contra los gigantes globales, permitiendo a los profesionales del cine "hacer frente a los cambios radicales del sector y resistirse a la estandarización, además de fomentar un ecosistema dinámico y generador de empleo".

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Además, representa solo un 0,2 % del presupuesto europeo, recuerdan, lo que es mucho menos, en comparación, que por ejemplo la política agraria común, que representa un 32 %.

"Ha llegado el momento de escribir el siguiente capítulo de la historia del cine europeo, con una ambición aún mayor, a la altura de los retos a los que nos enfrentamos. No debemos pasar por alto que el destino de la democracia y el del cine, ambos nacidos en Europa, están íntimamente ligados. Porque cada vez que se inaugura una sala de cine, la vida democrática se reafirma", subrayan.

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La carta fue difundida en la antesala del inicio del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, y en el evento se usará el eslogan 'Europe needs cinema' ('Europa necesita cine') para llamar la atención sobre esta campaña. EFE