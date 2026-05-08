Nueva Jersey vigila a dos residentes por posible exposición al hantavirus

Nueva York, 8 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey (EE. UU.) mantienen bajo vigilancia a dos residentes del estado tras haber estado potencialmente expuestos a una persona infectada con hantavirus, en un caso vinculado al brote detectado en el crucero de lujo MV Hondius, informó este viernes la gobernadora Mikie Sherrill.

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificó que la exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara.

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"Ambos individuos están siendo monitoreados en coordinación con los funcionarios de salud locales y actualmente no presentan síntomas", aseguró la gobernadora Sherrill a través de sus redes sociales, subrayando que el riesgo para el público general "sigue siendo muy bajo" y que no hay casos confirmados en el estado.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección.

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El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.EFE