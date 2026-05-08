Agencias

Muere el hombre agredido en un altercado de tráfico tras permanecer en estado crítico en el hospital

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El hombre de 49 años que resultó herido este miércoles en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico ha fallecido en la noche de este jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias sobre un incidente que tuvo lugar el referido día en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15,05 horas.

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El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado crítico por las lesiones sufridas.

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