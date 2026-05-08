La ONU denuncia que 25 mujeres han muerto por ataques en Líbano desde el alto el fuego

Ginebra, 8 may (EFE).- Al menos 25 mujeres han muerto en ataques y otras 109 resultaron heridas en Líbano pese al alto el fuego con Israel en vigor desde el 16 de abril, denunció este viernes ONU Mujeres.

"Esto pone de relieve el peligro continuo que enfrentan mujeres y niñas mientras intentan regresar a sus hogares en el sur del Líbano bajo la aparente seguridad del alto al fuego", indicó en rueda de prensa el director regional para los Estados Árabes de ONU Mujeres, Moez Doraid.

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Los continuos ataques aéreos israelíes, las órdenes de evacuación, las prohibiciones de regresar a ciertas zonas y las restricciones de movimiento hacen que la mayoría no puedan volver a sus hogares, con más de medio millón de mujeres y niñas aún desplazadas, subrayó.

Doraid, en rueda de prensa telemática desde Beirut para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, explicó que en los últimos días ha podido hablar con mujeres víctimas del desplazamiento, quienes le relataron que sus hogares al sur del río Litani han sido destruidos.

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Recordó que las últimas proyecciones de las agencias internacionales estiman que unas 144.000 mujeres y niñas adicionales pueden sufrir malnutrición grave en Líbano en los próximos meses, lo que elevaría el total a unas 639.000. EFE