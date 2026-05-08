Fico anima a Putin a negociar con Ucrania en su llegada a Moscú

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha animado este viernes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a entablar un diálogo con las autoridades rusas, a su llegada a Moscú mientras el Kremlin ultima los festejos por el Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

"El mensaje principal que quiero transmitir al presidente Putin es diálogo. Debemos reunirnos y conversar", ha dicho Fico, quien cree que el "conflicto ruso ucraniano" está cerca de concluir. "Estoy convencido de que ya nos acercamos al final", ha vaticinado el primer ministro eslovaco, según recoge la agencia TASS.

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Fico ha expresado su apoyo a "cualquier tipo de alto el fuego", en un momento en el que Kiev y Moscú se han estado proponiendo de manera cruzada treguas armadas unilaterales para estos días sin que las partes se hayan puesto de acuerdo. "Creo que es cien veces mejor sentarse a la mesa y negociar", ha dicho.

Hace unos días Putin sugirió una tregua este viernes y sábado para poder celebrar el desfile del Día de la Victoria en Moscú, una propuesta cuestionada en un primer momento por Zelenski, si bien posteriormente reclamó que se extendiera también al miércoles y jueves de esta semana.

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Sin embargo, Rusia no aceptó en ningún momento la propuesta y ha seguido a lo largo de estos días atacando posiciones ucranianas, lo que para Zelenski ha supuesto una violación de su alto el fuego unilateral.

El jueves, el Ministerio de Defensa ruso Kremlin que cesará sus ataques del 8 al 10 de mayo, mientras Zelenski ha advertido de que podrían responder con "contundencia" a los ataques que han estado recibiendo en los últimos días.

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INCÓGNITA SOBRE SU PRESENCIA EN EL DESFILE

A pesar de su llegada a Moscú, está por ver si Fico se asoma al empedrado de la Plaza Roja para asistir a los fastos que conmemoran el triunfo soviético en la II Guerra Mundial, después de declaraciones contradictorias entre las partes.

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Si bien Moscú afirma que sí estará presente, las autoridades eslovacas han asegurado lo contrario, delimitando su viaje a la capital rusa para reunirse con Putin y trasladarle estos mensajes de dialogar con Ucrania.

Está previsto que tan solo dos jefes de Estado acudan al evento, el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; el sultán Ibrahim de Malasia; y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliad incondicional del Kremlin, en la que es una de las listas de invitados de enjundia más cortas de los últimas décadas.

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