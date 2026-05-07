Agencias

La Bolsa de Londres baja un 1,55 % lastrada por el sector de petróleo y gas

Guardar

Londres, 7 may (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con una caída del 1,55 %, presionada por las compañías de hidrocarburos, cuyos títulos retrocedieron por el abaratamiento del petróleo ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 161,71 puntos, hasta los 10.276,95, revirtiendo parte de las ganancias de la víspera, cuando avanzó un 2,15 % impulsada por el sector minero.

PUBLICIDAD

Entre los valores a la baja en la sesión de hoy destacó la petrolera Shell, que perdió un 2,88 % pese a anunciar un beneficio neto en el primer trimestre de 5.694 millones de dólares, un 19,1 % más que en 2025.

También descendió la gasística Centrica, un 5,16 %, mientras que la compañía de defensa BAE Systems cedió un 4,68 %.

PUBLICIDAD

Ganaron terreno, por contra, la cadena de ropa y equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que sumó un 7,35 %, y las mineras Fresnillo y Endeavour Mining, que subieron un 5,81 y un 5,09 %, respectivamente, gracias al aumento del precio de los metales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Agenda informativa multisoporte América para el jueves 7 de mayo de 2026

Infobae

La Iglesia católica de Perú investiga a mediático sacerdote por presuntos abusos sexuales

Infobae

Justicia alemana falla que un donativo de 2,35 millones a ultraderechista AfD fue ilegal

Infobae

México anuncia inversión de casi 8.000 millones de dólares para ampliar red de gasoductos

Infobae

Merz reivindica el papel alemán en el desbloqueo del acuerdo UE-Mercosur

Infobae