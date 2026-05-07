La Bolsa de Londres baja un 1,55 % lastrada por el sector de petróleo y gas

Londres, 7 may (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con una caída del 1,55 %, presionada por las compañías de hidrocarburos, cuyos títulos retrocedieron por el abaratamiento del petróleo ante las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 161,71 puntos, hasta los 10.276,95, revirtiendo parte de las ganancias de la víspera, cuando avanzó un 2,15 % impulsada por el sector minero.

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Entre los valores a la baja en la sesión de hoy destacó la petrolera Shell, que perdió un 2,88 % pese a anunciar un beneficio neto en el primer trimestre de 5.694 millones de dólares, un 19,1 % más que en 2025.

También descendió la gasística Centrica, un 5,16 %, mientras que la compañía de defensa BAE Systems cedió un 4,68 %.

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Ganaron terreno, por contra, la cadena de ropa y equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que sumó un 7,35 %, y las mineras Fresnillo y Endeavour Mining, que subieron un 5,81 y un 5,09 %, respectivamente, gracias al aumento del precio de los metales. EFE