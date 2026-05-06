La naviera del crucero afirma que dos médicos especialistas procedentes de Países Bajos se dirigen al buque

La naviera del crucero 'MV Hondius', Oceanwide Expeditions, ha informado este miércoles de que dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, procedentes de Países Bajos, se dirigen al buque afectado por un brote de hantavirus para atender a los pasajeros.

Está previsto que ambos especialistas permanezcan a bordo tras la salida programada desde Cabo Verde, siempre que se complete con éxito el traslado de las tres personas con síntomas más graves. Además, un profesional sanitario adicional ya se encuentra en el buque.

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Por el momento, la compañía ha confirmado que el buque permanece anclado frente a las costas de Cabo Verde y que esta previsto que este jueves se traslade a los tres pasajeros a una aeronave especializada.

Según Oceanwide Expeditions, dos de estas personas presentan síntomas agudos, mientras que una de ellas está estrechamente relacionada con el pasajero que falleció a bordo del buque el pasado 2 de mayo.

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Asimismo, la compañía ha afirmado que el buque tiene previsto dirigirse a las Islas Canarias. "Oceanwide Expeditions mantiene un diálogo constante con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y control sanitario para todos los pasajeros, y un cronograma preciso", ha señalado la compañía en un nuevo comunicado.

En este contexto, la naviera indica que no puede aportar más información sobre los detalles del viaje posterior, ya que depende del asesoramiento médico y del "resultado de los rigurosos procedimientos de control sanitario".

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No obstante, la compañía ha afirmado que mantiene una "estrecha colaboración" con las autoridades locales e internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, las embajadas pertinentes y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.