Nuevo ataque armado contra reclutadores militares en Ucrania

Kiev, 5 may (EFE).- Tres reclutadores militares resultaron heridos el lunes mientras estaban desplegados en las calles de la urbe ucraniana de Dnipró, al abrir fuego contra ellos un ciudadano que ha sido detenido por la Policía ucraniana.

La autoridad de reclutamiento militar de la región de Dnipropetrovsk informó este martes en su página de Facebook del incidente, confirmado por la Policía ucraniana.

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Los reclutadores militares se encargan de verificar que los varones en edad militar cumplen con sus obligaciones con el Ejército y entregan las notificaciones para llamar a filas a los movilizados de forma obligatoria.

Las patrullas de reclutadores son atacadas a menudo en las calles de los pueblos y ciudades ucranianas por hombres que no quieren ir al Ejército o por otros ciudadanos que los defienden.

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El pasado 30 de abril la Policía informó de otro ataque armado contra reclutadores en un pueblo de la región de Riven del oeste de Ucrania. El autor de los disparos fue, en ese caso, un hombre al que la patrulla en cuestión iba a pedirle los documentos. EFE