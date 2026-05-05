Mueren varios soldados en un ataque achacado a Boko Haram contra una base militar chadiana en el lago Chad

Las autoridades de Chad han confirmado este martes la muerte de varios militares en un ataque achacado al grupo yihadista Boko Haram contra una base en la cuenca del lago Chad, sin facilitar por ahora un balance oficial de víctimas y sin que haya reivindicación de la autoría del asalto.

"Una vez más, el grupo terrorista Boko Haram ha perpetrado un cobarde ataque contra nuestra base militar en Barka Tolorom, en la provincia del lago Chad", ha dicho el presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby, en un mensaje en redes sociales en el que ha expresado su pesar por "los valientes soldados caídos" en el ataque, sin más detalles.

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"El sacrificio de nuestros soldados jamás será en vano. Traslado mis más sentidas condolencias de la nación a las familias que están de luto y deseo una pronta recuperación a los soldados heridos, que están recibiendo tratamiento", ha manifestado.

Así, ha recalcado que "ante la barbarie, Chad se mantiene firme, unido e inquebrantable". "El oscurantismo nunca prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación, hasta que esta amenaza sea completamente erradicada", ha zanjado.

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Fuentes citadas por el portal chadiano de noticias Tchad Infos han afirmado que el ataque fue perpetrado a última hora del lunes contra Barka Tolorom, antes de afirmar que varios heridos han sido evacuados por vía aérea a la capital, Yamena, mientras que el Ejército ha desplegado medios aéreos en la zona para hacer frente a los asaltantes.

Chad ha lanzado durante los últimos años numerosas operaciones para combatir contra la presencia en la zona de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) -- responsables de varios ataques durante los últimos meses--, en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.

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