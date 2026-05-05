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La UA expresa su "honda preocupación" por la "nueva escalada de tensiones" en el Golfo

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Nairobi, 5 may (EFE).- La Comisión de la Unión Africana (UA) expresó este martes su "honda preocupación" por la "nueva escalada de tensiones" en la región del Golfo, tras el ataque con misiles y drones lanzado este lunes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU), que atribuyó la agresión a Irán.

En un comunicado, la Comisión (secretariado) manifestó su inquietud por "los presuntos ataques con drones y misiles y las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", sin entrar en detalles sobre esos ataques.

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"Estos acontecimientos conllevan el riesgo de una mayor desestabilización y tienen importantes implicaciones para los mercados energéticos mundiales, con repercusiones económicas inmediatas para los países africanos", subrayó la UA.

La Comisión instó a "una desescalada urgente, al respeto del derecho internacional, incluida la libertad de navegación, y a un compromiso renovado con el diálogo y las soluciones diplomáticas".

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Reafirmó, por último, su compromiso con la "resolución pacífica de conflictos" y enfatizó la necesidad de mitigar "el impacto de esta crisis en las economías africanas".

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra EAU, que sí señaló a Teherán y aseguró haber interceptado quince misiles y cuatro drones.

El auge de la tensión ocurre después de que Estados Unidos lanzase este lunes la Operación Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados a causa del bloqueo de Ormuz por parte de Irán, que lo interpretó como un intento por levantar su cerco al estratégico paso.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo: Irán mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, entre otros factores. EFE

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