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Zelenski cuestiona un alto el fuego para el desfile del 9 de mayo en Rusia y apuesta por uno "digno y eficaz"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto en cuestión la posibilidad de un alto el fuego para el desfile del 9 de mayo en Rusia, día en el que se conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, y ha apostado por uno "digno y eficaz" que garantice la paz.

"¿Unas horas de seguridad para el desfile en Moscú?", se ha preguntado Zelenski, que se ha referido a la conversación telefónica que mantuvieron en el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en la que este habló de la posibilidad de una tregua armadas por el Día de la Victoria.

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"He dado instrucciones a nuestros representantes para que contacten con el equipo del presidente de Estados Unidos y averigüen los detalles de la propuesta rusa de una breve tregua (...) Averigüemos qué se está discutiendo exactamente", ha afirmado el presidente de Ucrania en sus redes sociales.

"Nuestra propuesta es un alto el fuego a largo plazo que garantice la seguridad de la población y una paz duradera. Ucrania está dispuesta a trabajar por ello en cualquier formato que sea digno y eficaz", ha incidido.

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Con respecto a esta posibilidad de una breve tregua armada el 9 de mayo, el Kremlin ha señalado este jueves que no se ha concretado nada todavía y que tampoco es necesaria una reacción de Ucrania para tomar una decisión, ya que corresponde en exclusiva al presidente Putin.

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