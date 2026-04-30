Vantage recibe los reconocimientos "Broker más confiable" y "Mejor broker de CFDs" por parte de los organizadores de Wealth Expo Perú 2026

PR Newswire

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PORT VILA, Vanuatu, 30 de abril de 2026

Vantage participó como Patrocinador Diamante en Wealth Expo Perú 2026, con presencia en el Stand #1, sesiones educativas y una activación interactiva durante los dos días del evento.

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PORT VILA, Vanuatu, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, broker multiactivo con presencia internacional, concluyó su participación como Patrocinador Diamante en Wealth Expo Perú 2026. Al cierre del evento, los organizadores de Wealth Expo Perú 2026 otorgaron a Vantage dos reconocimientos internos del evento: "Broker más confiable" y "Mejor broker de CFDs", de acuerdo con los criterios propios de los organizadores.

El evento de dos días se celebró el 17 de abril, con el VIP Cocktail Day en Pullman Lima Miraflores, y el 18 de abril, con el Main Day en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La actividad reunió a profesionales financieros, representantes del sector fintech y participantes de la industria de toda la región.

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En el Stand #1, Vantage presentó su patrocinio de la Liga 1 Te Apuesto, la principal liga de fútbol de Perú, y organizó una activación interactiva con el Reflex Game, generando un espacio para el networking y la interacción con la marca durante el Main Day.

El equipo de Vantage también participó en diversas sesiones educativas durante el evento:· Alejandro Zelniker, Regional Manager, presentó la sesión "Comportamiento del mercado en entornos caóticos frente a entornos estables".

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· Rodrigo Martínez participó en el panel "Evolución del trading en la región".

· Julio Vásquez, Business Development Manager, dirigió el workshop "Overtrading: riesgos y patrones conductuales en el trading".

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"Nos complace haber participado en Wealth Expo Perú 2026 y haber contribuido al programa de educación financiera del evento", afirmó un portavoz de Vantage. "Esperamos seguir participando en eventos regionales a lo largo de 2026".

Vantage Markets es un broker multiactivo que ofrece acceso a una amplia gama de productos CFD, incluidos divisas, materias primas, índices, acciones y activos digitales. Con un enfoque en infraestructura de trading impulsada por tecnología, Vantage ofrece soluciones de plataforma y acceso a mercados diseñados para apoyar a traders con distintos niveles de experiencia.

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Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: Este contenido tiene fines informativos y educativos generales únicamente, y no constituye asesoramiento financiero o de inversión ni una recomendación para operar. No está destinado a su distribución o uso en ninguna jurisdicción donde dicha distribución sea contraria a las leyes o regulaciones locales.

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FUENTE Vantage

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