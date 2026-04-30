Save the Children alerta de que casi 400.000 niños podrían enfrentarse a niveles "críticos" de hambre en Líbano

La ONG Save the Children ha alertado este jueves de que más de 380.000 niños y niñas podrían enfrentan a niveles "críticos" de hambre en Líbano, una situación que podría empeorar significativamente entre los meses de abril y agosto y que afectará a toda la población del país.

Según un análisis realizado por la organización, unas 366.000 personas, entre ellas 113.000 menores de edad, se han visto empujadas a una situación de hambre crítica debido al conflicto, que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas y ha reducido los medios de subsistencia y las cadenas de suministro.

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"Esto ha provocado, además, el aumento de los precios de los alimentos hasta niveles inalcanzables para muchas familias", ha indicado Save the Children en un comunicado en el que ha señalado que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) prevé que 1,24 millones de personas se tendrá que enfrentar a la inseguridad alimentaria a nivel de crisis en los próximos meses debido al aumento de los ataques.

Así, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional" para que trabaje con urgencia para lograr un alto el fuego permanente y definitivo, así como para conseguir "un aumento de la financiación flexible y sostenible, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los niños y las familias y apoyar los esfuerzos de recuperación".

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Nora Ingdal, directora de la ONG en el Líbano, ha asegurado que "las conclusiones del informe son increíblemente preocupantes". "Los niños y niñas del Líbano se ven empujados a una situación de hambre cada vez más grave por la reanudación del conflicto y los desplazamientos masivos", ha lamentado.

"Las familias que ya estaban pasando apuros ahora se encuentran con que la comida está completamente fuera de su alcance, con los precios disparándose y sus medios de vida alterados. Esta es una realidad devastadora para los niños y niñas, cuya salud, desarrollo y supervivencia están en peligro", ha asegurado.

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En este sentido, ha indicado que la ONG ha podido observar "cómo se desarrolla esta situación en Gaza", por lo que pide "evitar que se comentan los mismos horrores en Líbano". "La infancia ya ha sufrido lo suficiente. Sin un alto el fuego permanente y medidas urgentes para ampliar la ayuda humanitaria, los niños y niñas seguirán pagando el precio más alto por una crisis que ellos no han provocado", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala y pusieron en marcha una invasión en el sur de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

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Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.