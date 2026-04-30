Rusia pone en busca y captura a un supuesto mercenario irlandés condenado a 13 años de prisión

Las autoridades de Rusia han introducido este jueves en su lista de personas en busca y captura a un supuesto mercenario irlandés identificado como Rhys Byrne y que ha sido condenado a trece años de prisión por la Justicia rusa por participar del lado ucraniano en la guerra.
El Comité de Investigación ruso ha indicado en un comunicado que hay "pruebas suficientes para dictar sentencia en su contra", por lo que ha sido condenado en base al artículo 359 del Código Penal. La condena impone trece años de reclusión en una colonia penitenciaria de "régimen estricto".
PUBLICIDAD
El hombre, que figura en la lista de personas buscadas a nivel internacional, se habría incorporado en marzo de 2022 como mercenario a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde "recibió entrenamiento militar, armamento y equipamiento especial" para luchar contra las tropas rusas.
Estas informaciones sostienen que participó en enfrentamientos contra militares rusos hasta finales de 2025, unas operaciones por las que recibió remuneración.
PUBLICIDAD