Obras por valor de 170 millones de euros forman la subasta más valiosa ofrecida en Londres

Londres, 30 abr (EFE).- Una selección de obras maestras de Francis Bacon, Lucian Freud o Gustav Klimt provenientes de la prestigiosa Colección Lewis y con un valor conjunto de más de 150 millones de libras (más de 170 millones de euros), se ofrecerán en junio en la subasta más valiosa jamás albergada en Londres.

La casa de subastas Sotheby´s exhibirá al público las piezas más destacadas de la colección privada en su sede de Nueva York entre el 2 y el 18 de mayo, antes de la puja, que se celebrará en Londres en la semana del 22 de junio, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves.

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Entre las obras a subasta se encuentran el etéreo 'Retrato de Gertud Löw (Gertha Felsoványi)', de Gustav Klimt (1902), estimado en entre 20 y 30 millones de libras (23 y 34,6 millones de euros) o la obra temprana de Egon Schiele 'Danaë' (1909), con un valor de entre 12 y 18 millones de libras (13,8 y 20,8 millones de euros).

También incluye el 'Homme à la pipe', de Amedeo Modigliani, que no se había visto en cerca de medio siglo, o el doble autorretrato de Francis Bacon de 1977, entre otras.

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La Colección Lewis, propiedad del coleccionista londinense Joe Lewis y su hija Vivienne, está considerada una de las colecciones privadas de arte moderno más importantes del mundo, con obras que se han exhibido en museos de todo el planeta, y con otras que no han salido al mercado en décadas.

"Con el conjunto que se ofrecerá en junio, esperamos despertar una sensación de descubrimiento, inspirando a una nueva generación de coleccionistas a conectar con obras que han sido fuente de alegría y fascinación para nosotros, y que han marcado nuestra propia trayectoria como coleccionistas a lo largo de muchos años", escribió un portavoz de la colección Lewis.

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Por su parte, el presidente de Sotheby´s para Europa, Oliver Barker, aseguró que es "un privilegio" y "un verdadero hito" poder presentar en la misma ciudad en la que Lewis empezó su colección "todas estas obras juntas como la colección privada más valiosa jamás ofrecida" en Londres. EFE