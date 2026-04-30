Los Veintisiete mantendrán una "reunión de alto nivel" en noviembre para abordar la crisis de la vivienda

Los países de la UE celebrarán una "reunión de alto nivel" el próximo mes de noviembre en Dublín para abordar la crisis habitacional en la Unión, en el marco de la cumbre informal que prepara Irlanda --siguiente país en ocupar la presidencia de turno del Consejo--, ante el encarecimiento y la falta de acceso a la vivienda en las principales capitales europeas.

Así lo ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, Anotnio Costa, en la reuda de prensa posterior a la reunión con la alianza de alcaldes europeos 'Mayors for Housing', centrada en la creciente presión sobre el mercado inmobiliario y sus efectos sociales y económicos.

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Costa ha subrayado que la vivienda es "uno de los problemas más urgentes y complejos para millones de europeos" y ha advertido de que su falta de asequibilidad está "en el centro de la desafección de los ciudadanos con las instituciones democráticas".

El presidente del Consejo Europeo ha insistido en que la escasez de vivienda está además "reduciendo la movilidad laboral, afectando a la productividad y a la demografía", además de agravar la vulnerabilidad de determinados colectivos, por lo que ha apostado por mantener este asunto en la agenda política de la UE, así como en el marco de las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario a largo plazo.

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Aunque ha especificado que la competencia en vivienda corresponde principalmente a los Estados miembro, Costa ha defendido una "respuesta coordinada" entre los distintos niveles de gobierno y ha señalado que la futura Ley de Vivienda Asequible que prepara la Comisión deberá ofrecer herramientas a las autoridades para adaptar las políticas a cada contexto, incluyendo cuestiones como los alquileres de corta duración o la especulación.

LOS ALCALDES PIDEN MÁS REGULACIÓN Y FONDOS

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Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha advertido de que la crisis de la vivienda está poniendo en cuestión derechos fundamentales en la UE, como la movilidad o la posibilidad de permanecer en la propia ciudad.

"Hoy lo que está en cuestión en Europa es el derecho a quedarse en tu ciudad y en tu barrio", ha afirmado, antes de alertar de que el incremento del precio del alquiler y de la vivienda está expulsando a "los sectores más vulnerables", pero también a "los jóvenes" y a "las clases medias urbanas".

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Collboni ha reclamado un "nuevo enfoque" europeo que combine regulación y financiación y ha defendido la necesidad de desarrollar instrumentos como las "zonas de mercado tensionado", que permitan justificar medidas extraordinarias cuando el coste de la vivienda supere determinados umbrales de esfuerzo económico para los hogares.

Asimismo, ha valorado que las instituciones europeas hayan empezado a incorporar la vivienda entre sus prioridades, con iniciativas como la futura legislación en preparación, aunque ha insistido en la necesidad de reforzar estos esfuerzos en el próximo marco financiero plurianual para dar respuesta a una crisis que, a su juicio, se ha agravado en los últimos años por el aumento del coste de la vida.

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