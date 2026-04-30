Guindos defiende el capital y liquidez de la banca europea en su última reunión como vicepresidente del BCE

Luis de Guindos se ha despedido este jueves defendiendo la posición de liquidez y capital de los bancos europeos en la que ha sido su última rueda de prensa como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) tras una reunión de política monetaria, ya que dejará el cargo el próximo 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no volverá a reunirse para abordar los tipos de interés de la eurozona hasta el 10 y 11 de junio.

No obstante, los consejeros del BCE tienen previsto celebrar una reunión, aunque para abordar cuestiones diferentes a la política monetaria, el 20 de mayo.

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El economista español, que ha calificado de "honor" los ocho años de su mandato como vicepresidente del BCE, los seis últimos como mano derecha de la presidenta, Christine Lagarde, ha señalado que los bancos europeos son resilientes y la liquidez o el capital no representan una limitación para el crédito.

"No tenemos dudas sobre la liquidez y el capital de los bancos europeos", ha asegurado para expresar su confianza en que las entidades están cumpliendo con su propósito de satisfacer las necesidades financieras de hogares y empresas.

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Asimismo, en cuanto a las turbulencias relacionadas con el crédito privado, Guindos ha hecho hincapié en que es algo "completamente diferente a los bancos" en cuanto a la supervisión de su funcionamiento.

En este sentido, el BCE dedicará al crédito privado y sus interrelaciones con otros actores un capítulo completo de su próximo Informe de Estabilidad Financiera, que se publicará en unas semanas.

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