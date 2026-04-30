El Gobierno Trump dice que no necesita autorización del Congreso tras la tregua con Irán

Washington, 30 abr (EFE).- Un día antes de que venza el plazo de 60 días que obliga al Gobierno de Donald Trump a pedir autorización al Congreso para mantener tropas desplegadas para la guerra contra Irán, el Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que dicho permiso es ahora innecesario porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril.

"En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego", aseguró Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

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La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, la ley que exige que el Ejecutivo tenga que pedir permiso al Congreso para mantener la ofensiva militar más allá de 60 días, no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

Teniendo en cuenta que EE.UU. e Israel comenzaron a bombardear Irán el pasado 28 de febrero, la fecha en la que técnicamente se cumple el plazo de 60 días es mañana, 1 de mayo.

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Técnicamente la guerra contra Irán está sujeta a la resolución ya que el Congreso no ha autorizado aún la operación ni ha declarado oficialmente la guerra contra la República Islámica declarada por el Congreso y el operativo no responde a una emergencia nacional creada por un ataque contra EE.UU., sus territorios o sus fuerzas armadas.

Como ya sucedió en el Comité de los Servicios Armados de la Cámara Baja el miércoles, los legisladores demócratas orientaron sus preguntas durante la comparecencia de Hegseth al impacto económico de la guerra con Irán en los ciudadanos estadounidenses debido al cierre del estrecho de Ormuz que ha provocado un alza en los precios de los carburantes y está impulsando la inflación subyacente.

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Los senadores liberales también trataron de subrayar que Washington optó por atacar a la República Islámica sin tener ninguna prueba de que Irán se disponía a desarrollar una bomba nuclear o a atacar EE.UU. con una, a lo que Hegseth respondió que el operativo ha impedido que Teherán pueda tener acceso a un arma atómica.

Y al igual que el miércoles Hegseth eludió responder directamente a las preguntas que se le hicieron a cuenta de declaraciones anteriores suyas sobre no dar "ningún cuartel", algo que en teoría instruye a las fuerzas armadas a matar a soldados heridos o que quieran rendirse, lo que constituye un crimen de guerra.

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El Pentágono estimó el miércoles ante la Cámara de Representantes que la guerra Irán ha costado a EE.UU. unos 25.000 millones de dólares, principalmente por el gasto en municiones. EFE

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