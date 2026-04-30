EEUU niega que financie a "grupos paramilitares que protegen minas" en RDC tras un anuncio de Kinshasa

Las autoridades de Estados Unidos han negado estar "financiando a grupos paramilitares que protegen minas" en República Democrática del Congo (RDC), después de que Kinshasa anunciara la creación de una unidad a tal fin y asegurara que el proyecto contará con fondos de Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Los gobiernos de Estados Unidos y la RDC están comprometidos con el fomento del crecimiento económico, la estabilidad y la prosperidad compartidos mediante su Acuerdo de Asociación Estratégica", ha dicho en la Embajada estadounidense en Kinshasa a través de un breve comunicado.

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"Este esfuerzo sienta las bases para una mayor inversión estadounidense en RDC, reconociendo que el crecimiento económico sostenido es fundamental para la estabilidad a largo plazo. El Gobierno de Estados Unidos no financia a grupos paramilitares que protegen minas", ha zanjado.

La Inspección General de Minas (IGM) anunció el lunes que esta unidad "estará dedicada a garantizar la seguridad del sector minero en RDC", incluida "la totalidad de la cadena de explotación de minerales". Está previsto que esta unidad contará con 20.000 guardias desplegados en 22 provincias, incluido "un primer contingente integrado por entre 2.500 y 3.000 agentes, reclutados en un proceso de selección riguroso" de cara a su despliegue antes de diciembre de 2026.

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La IGM ha apuntado en su calendario previsto que el despliegue debería concluir a finales de 2028, cuando el dispositivo estaría concluido "en todas las provincias mineras del territorio nacional", un programa que "se inscribe en el marco de las asociaciones estratégicas con Estados Unidos y EAU", con una inversión de cien millones de dólares (cerca de 85,5 millones de euros).

RDC, principal productor de cobalto y segundo principal productor de cobre, lleva años sumido en diversos conflictos, particularmente en zonas mineras donde operan decenas de grupos armados que aprovechan la guerra para financiar sus actividades y obtener beneficios económicos de la explotación de los recursos naturales.

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