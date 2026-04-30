CCOO y UGT convocan más de 100 manifestaciones este 1 de Mayo para clamar por la vivienda y los salarios

CCOO y UGT han convocado más de un centenar de manifestaciones para mañana 1 de Mayo, Día del Trabajador, con el fin de reivindicar en las calles la mejora en el acceso a la vivienda y de los salarios, así como para trasladar su 'No' a la guerra ante los afanes "imperialistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, asistirán este año a la movilización que se celebrará en Málaga y no así a la de Madrid, como suele ser lo habitual.

PUBLICIDAD

Los secretarios generales estarán acompañados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado este jueves su asistencia al acto central de Málaga.

La movilización de Málaga se iniciará a las 11.30 desde la Avenida Manuel Agustín Heredia, número 36, y transcurrirá por la calle Alameda de Colón, Alameda Principal y Marqués de Larios hasta la Plaza de la Constitución, donde finalizará.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa para presentar los actos centrales de la movilizaciones el pasado 20 de abril, Sordo y Álvarez justificaron su asistencia a la movilización de Málaga por ser esta ciudad el escenario de alguna de las reivindicaciones sindicales del Día del Trabajador, como el encarecimiento de la vivienda.

En este sentido, ambos líderes sindicales negaron cualquier motivación política detrás de este cambio en referencia a que el próximo fin de semana se inicia la campaña electoral andaluza.

PUBLICIDAD

LA VIVIENDA, EL EJE CENTRAL DE LA MOVILIZACIÓN

Sordo y Álvarez han situado el problema del acceso a la vivienda como uno de los ejes centrales de las reivindicaciones de este 1 de Mayo y han denunciado que su encarecimiento se está llevando la mejora salarial de los últimos años.

PUBLICIDAD

Por ello, han reclamado la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, movilizar vivienda vacía, topar el alquiler en zonas tensionadas o limitar e incluso eliminar el uso de viviendas con fines especulativos, así como el de vivienda turística.

En esta línea, Sordo ha pedido hacer un ejercicio de pedagogía de aquí al próximo proceso electoral autonómico y municipal para que la ciudadanía sepa que muchas comunidades autónomas están boicoteando la Ley de Vivienda y, por tanto, son las responsables de que no se estén aplican límites al precio de alquiler.

PUBLICIDAD

CCOO y UGT han pedido un pacto interadministrativo sobre la vivienda y han llamado a la CEOE a "espabilar" e involucrarse en el mayor problema económico del país, ya que las empresas no van a encontrar trabajadores ahí donde las personas deban destinar casi todo su salario a pagar un alquiler.

NECESIDAD DE MEJORAR LOS SALARIOS

PUBLICIDAD

De igual manera, ambos líderes sindicales han llamado a salir a la calle mañana para reforzar la protección de los hogares, sobre todo los que están por debajo de la renta media, para lo que los sindicatos han propuesto un incremento de los salarios de entre un 4% y un 7% para este 2026, el 2027 y el 2028, en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que los agentes sociales deben negociar tras caducar el año pasado el último.

"No puede haber casi 11 millones de personas en el país con salarios estancados", reivindicó Sordo en la rueda de prensa para presentar la campaña, en la que los líderes sindicales exigieron al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, poner "día y hora" para constituir la mesa del pacto de salarios para el periodo 2026-2028, ya que los conflictos laborales han crecido y se agudizarán si no se tiene la base del nuevo AENC.

PUBLICIDAD