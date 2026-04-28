Jóvenes mariachis de Texas que fueron detenidos por ICE tocarán con Kacey Musgraves

Austin (EE.UU.), 28 abr (EFE).- La artista country Kacey Musgraves tocará tres conciertos a partir del 3 de mayo junto a tres jóvenes mariachis mexicanos del sur de Texas que estuvieron retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado mes de marzo.

Musgrave, quien estrenará su nuevo álbum 'Middle of Nowhere' este próximo viernes, tocará en la histórica sala de conciertos Gruene Hall, en New Braunfels, los próximos 3, 4 5 y de mayo.

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Las boletas salieron a la venta esta mañana y ya están agotados, según la página oficial de la sala.

Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar estuvieron retenidos en dos centros de detención para migrantes de ICE en Texas, en una situación que provocó una ola de críticas por parte de políticos tanto demócratas como republicanos, al igual que activistas y miembros de la comunidad del sur del estado, donde la familia estaba afincada desde 2023.

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Antonio y Caleb formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal y su talento musical los llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes de EE.UU. en 2025.

La familia, originaria de San Luis Potosí en México, fue arrestada durante una cita de presentación rutinaria con ICE y liberada después de una campaña de presión por parte de los congresistas Joaquín Castro y Mónica de La Cruz.

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La familia Cuéllar entró a EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de EE.UU. e iniciar su proceso para solicitar asilo.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE.UU. mantuvo retenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

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La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. EFE

aaca/mvg

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