El Prado celebra el 2 de mayo una nueva edición de 'El Prado de noche' con Goya, el Tesoro del Delfín y pintura flamenca

El Museo del Prado abrirá sus puertas este sábado 2 de mayo para acoger una nueva edición de 'El Prado de noche', de 20.00 a 23.30 horas, con aforo limitado y entrada gratuita.

En esta ocasión, se podrá visitar la primera planta del edificio de Villanueva que incluye la instalación expositiva de La marquesa de Santa Cruz de Goya, la segunda planta sur con la renovación museográfica de las salas de los cartones del Goya y segunda planta norte en la que se encuentra el Tesoro del Delfín y colecciones de pintura flamenca y holandesa del siglo XVII.

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En la sala 37-38 el Museo del Prado conmemora el hito histórico que supuso la recuperación del retrato de 'La marquesa de Santa Cruz' de Francisco de Goya. Por primera vez, se expone la obra de Goya junto a una de las copias recientemente localizada en el comercio de arte, encargada por Franco en 1941 para compensar a los legítimos propietarios la adquisición forzosa del original con la intención de regalársela a Hitler. Una instalación temporal que convive en la primera planta con las grandes obras de maestros como Velázquez, Murillo, Tiziano, el Greco o Rubens.

En la segunda planta sur, la actualización del planteamiento museográfico permite ver de forma casi completa las siete series pintadas de los cartones para tapices de Goya entre 1775 y 1794/95, destinadas a la decoración de distintos aposentos de los príncipes de Asturias -los futuros Carlos IV y María Luisa de Parma- y su familia en los Reales Sitios de El Escorial y El Pardo.

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Además, el nuevo itinerario expositivo ofrece un amplio recorrido por el arte del siglo XVIII a través de pinturas, esculturas y artes decorativas que evocan los interiores palaciegos para los que muchas de estas obras fueron creadas, con presencia de los principales artistas que trabajaron en España al servicio de la monarquía y de destacadas figuras del panorama internacional, reflejando una centuria marcada por el refinamiento cortesano, la influencia de Roma y la recuperación de los modelos clásicos.

En la segunda planta norte, las siete salas de pintura flamenca del siglo XVII completan la instalación en el Museo de una de las mejores colecciones de pintura flamenca de los siglos XV al XVII que existen, formada en su mayor parte por el mecenazgo real. En estas salas se incluyen obras fundamentales de Rubens, Jan Brueghel, Clara Peeters y David Teniers, entre otros artistas. En la 76, que se dedica a la pintura holandesa, se exhiben 'Judit en el banquete de Holofernes' de Rembrandt, e importantes obras de pintores representativos de esta escuela como Salomon de Bray y Gabriël Metsu.

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Además, en esta zona del Museo se exhibe, en una vitrina curva continua de 40 metros de longitud, el Tesoro del Delfín formado por un conjunto de los tradicionalmente llamados "vasos ricos" que perteneció al Gran Delfín Luis de Francia (1661-1711) y que, tras su fallecimiento, heredó su hijo Felipe V (1683-1746), primer Borbón español.

Se trata de una colección única en España, equiparable a otros grandes tesoros dinásticos europeos, tanto por su calidad como por su valor intrínseco y su belleza, además de ser un importante ejemplo del coleccionismo europeo de artes suntuarias en los siglos XVI y XVII, imagen también del poder y prestigio regios

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