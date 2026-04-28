Bruselas propone simplificar leyes y endurecer el control sobre los países que no apliquen normas de la UE

La Comisión Europea ha presentado este martes un plan para simplificar la normativa comunitaria, con medidas para hacer las leyes "más claras, más fáciles de aplicar y mejor ejecutadas", al tiempo que plantea endurecer el control sobre los Estados miembro con sanciones más disuasorias y procedimientos más rápidos en caso de incumplimiento.

La iniciativa plantea actuar tanto sobre las nuevas normas como sobre el conjunto de legislación existente, con un enfoque que busca evitar la complejidad regulatoria, mejorar la aplicación en los Estados miembro y reducir las diferencias nacionales que fragmentan el mercado único.

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Así lo ha explicado el comisario económico, Valdis Dombrovskis, quien ha subrayado que Bruselas quiere "ofrecer resultados, no solo normas", y ha defendido una estrategia para modernizar la forma en que se diseñan, aplican y ejecutan las leyes europeas, con reglas "más simples y más fáciles de cumplir".

Entre las medidas concretas, Bruselas propone introducir el principio de "simplicidad desde el diseño" en todas las iniciativas legislativas, de forma que las normas sean claras desde el inicio en cuanto a obligaciones, plazos y consecuencias en caso de incumplimiento.

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Otro de los ejes del plan pasa por reforzar la aplicación de la normativa comunitaria, con procedimientos más rápidos y un mayor foco en sectores clave del mercado único donde se detectan incumplimientos recurrentes.

En este sentido, Bruselas prevé acelerar los procedimientos de infracción y concentrar esfuerzos en áreas con mayor impacto económico, con el objetivo de garantizar condiciones de competencia equitativas entre Estados miembro.

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"Debe quedar absolutamente claro quién debe actuar, cómo cumplir y cuáles son las consecuencias del incumplimiento. También buscaremos que las normas de la UE favorezcan la innovación y a las pymes, y avanzar hacia una armonización plena cuando sea necesario para lograr un auténtico mercado único sin barreras nacionales", ha señalado el político letón.

Según ha detallado, el nuevo enfoque de aplicación prevé procedimientos "más rápidos", un mayor grado de automatización y sanciones más disuasorias para los Estados que no cumplan con la legislación europea, además de reducir el número de expedientes abiertos durante largos periodos.

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La Comisión también quiere reducir el número de expedientes abiertos durante largos periodos y mejorar la coordinación con los Estados para asegurar una aplicación más homogénea de las normas.

Además, el Ejecutivo comunitario plantea reforzar el sistema de evaluación de impacto de las nuevas propuestas y simplificar los procesos de consulta pública, con el objetivo de hacerlos más ágiles y centrados en los aspectos esenciales.

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REVISIÓN DE LEYES PARA EVITAR SOLAPAMIENTOS

El plan incluye también una revisión del conjunto de la legislación europea en 12 ámbitos prioritarios --entre ellos energía, transporte, agricultura o digital-- para eliminar normas obsoletas, solapamientos o requisitos innecesarios que generan cargas adicionales.

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En paralelo, Bruselas quiere atajar el llamado 'gold-plating', es decir, la práctica por la que los Estados miembro añaden requisitos adicionales al transponer la legislación europea, lo que puede generar barreras al mercado único y aumentar los costes para empresas y ciudadanos.

Para ello, la Comisión propone trabajar con los gobiernos nacionales en la identificación de estas cargas extra y reforzar su seguimiento a través de instrumentos como el Semestre Europeo.

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