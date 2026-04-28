Agencias

Aumentan a siete los muertos por un incendio en un edificio en construcción en Moscú, Rusia

Guardar
Imagen 3COSGNWM6ZHHNGKSDQN7TW5NK4

Al menos siete personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en un edificio en construcción en la capital de Rusia, Moscú, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre los motivos del suceso.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha indicado que un total de 31 personas han sido rescatadas con vida, antes de afirmar que doce han tenido que recibir atención médica, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

PUBLICIDAD

Los bomberos, que han trasladado al lugar numerosos vehículos y más de 200 efectivos, han logrado posteriormente contener y extinguir las llamas, que han afectado a la segunda y la tercera planta del edificio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Le Pen denuncia la "trumpificación" de Macron: "Está adoptando un lenguaje extremadamente crudo"

Le Pen denuncia la "trumpificación" de Macron: "Está adoptando un lenguaje extremadamente crudo"

Cuba recibe 298.057 turistas en un primer trimestre marcado por la crisis económica, un 48% menos

Cuba recibe 298.057 turistas en un primer trimestre marcado por la crisis económica, un 48% menos

El jefe del ciberejército alemán rechaza el uso de Palantir y busca alternativas

Infobae

Luis de la Fuente presenta su autobiografía 'La vida se entrena cada día'

Luis de la Fuente presenta su autobiografía 'La vida se entrena cada día'

La ONU denuncia "decenas" de víctimas en el ataque paquistaní en el este de Afganistán

Infobae