Albares dice que se invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana siguiendo las reglas: "No será distinta"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que se invitará a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a asistir a la Cumbre Iberoamericana siguiendo con las reglas que estipulan que se invita a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

"Vamos a actuar como se actúa siempre", ha señalado el ministro en declaraciones a la prensa en Santo Domingo, donde se encuentra de visita oficial, recordando que "se invita a quien tiene la representación internacional de cada país".

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La cumbre de Madrid, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre, "no va a ser distinta". La Secretaría Pro Tempore, que ejerce actualmente España, "no cambia las reglas, hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir", ha recalcado.

Rodríguez ya ha representado a Venezuela en otras ocasiones, aunque entonces era vicepresidenta. Así ocurrió precisamente en la Cumbre de Santo Domingo, en 2023, en la que aunque inicialmente se había anunciado la presencia del entonces presidente, Nicolás Maduro, fue Rodríguez quien representó a Venezuela.

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La presidenta encargada está sujeta a sanciones de la UE que le impiden viajar a territorio europeo pero se pueden hacer excepciones, como ya ocurrió en la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que acudió.

Precisamente, Albares ya ha mencionado en alguna ocasión este precedente y también ha defendido que los Veintisiete deberían proceder a retirar a Rodríguez de la lista de sancionados ahora que es presidenta para cumplir con la regla no escrita de que no se sanciona a los mandatarios, como ocurre en el caso del presidente ruso, Vladimir Putin.

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Por otra parte, el ministro ha indicado que ha entregado a su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, la invitación del Rey Felipe VI al presidente dominicano, Luis Abinader, a la cumbre y este le ha garantizado su presencia en la cita.

REGULARIZACIÓN Y APOYO A HAITÍ

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Con el canciller dominicano también ha hablado de la regularización que va a llevar a cabo el Gobierno, que según ha dicho Álvarez ha agradecido y le ha garantizado la "colaboración total y absoluta" en el proceso, si bien ha dicho que no hay estimaciones de cuántos dominicanos podrían beneficiarse.

A su vez, Albares ha trasladado a su homólogo el compromiso de España con seguir apoyando a Haití, cuya situación de inestabilidad e inseguridad preocupa particularmente a República Dominicana, país con el que comparten la isla.

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"En cada momento en el que se ha planteado una operación multilateral para Haití, España ha estado presente y lo volverá a estar", ha garantizado Albares, que ha asegurado que lo que quiere España es que "desaparezcan todas las bandas" y vuelva la estabilidad y a continuación el desarrollo.

"España va a estar ahí", ha insistido, ofreciendo la contribución tanto financiera como en generación de fuerzas para la nueva misión multinacional contra las bandas auspiciada por la ONU. Además, ha recordado que España ha sido uno de los pocos países que ha mantenido abierta su embajada en Puerto Príncipe y donde la Cooperación Española "ha intentado trabajar siempre que ha sido posible".

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SITUACIÓN EN CUBA

Asimismo, Albares ha indicado que han abordado la situación en Cuba. Preguntado sobre si desde la Administración estadounidense le han contactado en el marco de las conversaciones que se está manteniendo con el régimen cubano ha dicho que no ha sido el caso porque se trata de un proceso "bilateral".

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El jefe de la diplomacia ha reiterado que España quiere que "termine" la situación humanitaria "inaceptable" a la que se enfrenta el pueblo cubano debido al bloqueo y por otro que cualquier respuesta "sea siempre dentro del respeto al Derecho Internacional, a la integridad territorial de Cuba, y por supuesto, que sea el pueblo cubano libremente quien decida su futuro".