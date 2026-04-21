Periodista ultraconservador Tucker Carlson se disculpa por apoyar a Trump: "Me atormenta"

Washington, 21 abr (EFE).- El influyente periodista ultraconservador Tucker Carlson, durante años una de las voces más destacadas del trumpismo, pidió disculpas por haber apoyado abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una decisión que aseguró le ha dejado "atormentado".

Carlson hizo estas declaraciones durante una conversación el lunes en su pódcast con su hermano Buckley Carlson, quien también respaldó a Trump y escribió discursos para el ahora presidente.

"Esto nos atormentará durante mucho tiempo; a mí me atormentará", afirmó Carlson, quien añadió: "Quiero pedir disculpas por haber engañado a la gente. No fue intencional".

El periodista, que durante años fue uno de los presentadores estrella de la cadena conservadora Fox News y una de las figuras mediáticas que más apoyó a Trump, mantiene actualmente una relación tensa con el mandatario debido al respaldo del republicano a Israel y a la guerra con Irán iniciada el pasado febrero.

Carlson ha sido una de las voces más visibles en defensa de "Estados Unidos primero", el lema de campaña con el que Trump prometió priorizar la política interna y evitar implicarse en conflictos prolongados en el exterior.

En ese contexto, calificó el lenguaje de Trump sobre Irán de "vil en todos los sentidos" y afirmó sentirse responsable de su regreso al poder.

"Tú, yo y todos los demás que lo apoyamos. Tú escribiste discursos para él, yo hice campaña por él. Estamos implicados en esto, sin duda", le dijo a su hermano.

"Tú, yo y millones de personas como nosotros somos la razón por la que esto está sucediendo ahora mismo", agregó Tucker Calrson, quien participó en mítines de campaña de Trump en 2024.

El pasado 10 de abril, Trump arremetió en un mensaje en su red Truth Social contra cuatro figuras mediáticas conservadoras que lo apoyaron en el pasado, pero que ahora lo critican por la guerra con Irán: el propio Carlson, Megyn Kelly, Alex Jones y Candace Owens.

El mandatario los calificó de "locos alborotadores" y se burló de ellos por haber sido "expulsados de la televisión" y dedicarse a hacer pódcast, además de reprocharles sus teorías de la conspiración. EFE