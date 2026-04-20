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Gica Hagi, nombrado por segunda vez seleccionador de Rumanía

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Bucarest, 20 abr (EFE).- El excentrocampista rumano Gheorghe 'Gica' Hagi, toda una leyenda del fútbol europeo, fue nombrado este lunes por segunda vez nuevo seleccionador nacional de Rumanía, en sustitución del recientemente fallecido Mircea Lucescu.

Hagi, exjugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros, había dirigido brevemente el combinado rumano en 2011, justo al comienzo de su carrera como entrenador.

"Tras varios intentos de tener al señor Hagi a nuestro lado, al mando del equipo nacional, hoy estamos felices de anunciar su confirmación como entrenador de la selección", señaló en rueda de prensa el presidente de la Federación Rumana de Fútbol (FRF), Razvan Burleanu. EFE

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