Atacantes matan a tiros a tres hombres en una playa en Barbados

San Juan, 20 abr (EFE).- Tres hombres murieron acribillados a tiros, y otro quedó malherido cuando fueron atacados por desconocidos en un bar de una playa en Saint James, en el oeste de Barbados, reportan este lunes las autoridades locales.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía de Barbados, a eso de las 20:42 (02:42 GMT) del domingo, varios policías fueron alertados sobre disparos en dicha área, donde un grupo de personas disfrutaban en el negocio Thunder Bay Beach Bar.

La Policía barbadense informó que una de las tres víctimas murió en la escena, mientras que los otros dos fallecieron mientras eran atendidos en una clínica del área.

La investigación preliminar de las autoridades indica que los atacantes llegaron en un vehículo gris y comenzaron a disparar, hiriendo a los cuatro hombres.

Al momento, las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas ni han detenido a alguno de los presuntos atacantes. EFE