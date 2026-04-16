Von der Leyen celebra con "alivio" el alto el fuego en Líbano: "Ya se ha cobrado demasiadas vidas"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este jueves el alto el fuego de diez días acordado entre Israel y Líbano, alegando que es "un alivio" porque el conflicto en la región "ya se ha cobrado demasiadas vidas".

"Celebro el alto el fuego de 10 días anunciado entre Israel y Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio, ya que este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen ha señalado, no obstante, que es necesaria no solo "una pausa temporal", sino "un camino hacia una paz permanente". En este sentido, ha sostenido que la Unión Europea seguirá reclamando "el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial del Líbano" y continuará apoyando al pueblo libanés "mediante una ayuda humanitaria sustancial".

Las declaraciones de la presidenta de la Comisión tienen lugar poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que las autoridades de Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de la medianoche de este viernes, un acuerdo que llega tras una serie de conversaciones que ha calificado de "excelentes".

"Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", ha aseverado el mandatario norteamericano en un mensaje difundido a través de redes sociales, en el que ha afirmado que los dos líderes han llegado a este acuerdo "para alcanzar la paz" entre las partes.

Este mismo lunes, Von der Leyen avisó de que el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos era insuficiente para garantizar la estabilidad en Oriente Próximo, toda vez que Líbano siguiera "en llamas" bajo la ofensiva de Israel en una campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Una lección clave de las últimas semanas es que la seguridad es indivisible. No puede haber estabilidad en Oriente Próximo ni en el Golfo mientras Líbano esté en llamas", sostuvo la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en Bruselas, donde reclamó "a todas las partes" --aunque sin mencionar directamente a Israel--, que respeten la soberanía de Líbano y que apliquen "un cese completo de las hostilidades".