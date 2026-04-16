Trump anuncia un pacto entre Israel y Líbano para un alto el fuego de diez días a partir de medianoche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las autoridades de Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de la medianoche de este viernes, un acuerdo que llega tras una serie de conversaciones que ha calificado de "excelentes".

"Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", ha aseverado el presidente norteamericano en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha afirmado que los dos líderes han llegado a este acuerdo "para alcanzar la paz" entre las partes.

En este sentido, ha matizado que la citada tregua comenzará este mismo jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa este de Estados Unidos), lo que se traduce en las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en Líbano e Israel).

Así, Trump ha destacado que el martes, representantes de ambos países se reunieron en Washington "por primera vez en 34 años". "Se han reunido con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera", ha apuntado, antes de afirmar que "ha sido un honor resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".

En este sentido, ha indicado que ha invitado a ambos líderes a visitar la Casa Blanca para mantener un "diálogo constructivo" que permita afianzar esta tregua de cara al futuro. "Las dos partes quieren la paz y creo que esta llegará, pronto", ha aseverado.

El anuncio llega poco después de que Líbano hubiera reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente para "desmantelar" a Hezbolá --algo que también pide Beirut--. El grupo insiste en rechazar este paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país.

LÍBANO CELEBRA LA TREGUA, "UNA EXIGENCIA FUNDAMENTAL" DESDE EL INICIO DEL CONFLICTO

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha aplaudido el alto el fuego anunciado por el jefe de la Casa Blanca, destacando que se trata de una "exigencia fundamental" por la que Líbano ha "luchado desde el primer día de la guerra".

La tregua "fue nuestro principal objetivo en la reunión celebrada el martes en Washington", ha señalado en redes sociales, donde ha felicitado a "todos los libaneses por este logro".

"Rezo por las almas de los mártires caídos", ha agregado antes de trasladar su "solidaridad" con las familias de las víctimas y los desplazados, manifestando su "esperanza" de que puedan regresar a sus hogares "lo antes posible".

Asimismo, ha aprovechado para "agradecer también todos los esfuerzos regionales e internacionales que se han realizado para alcanzar este resultado, en particular por parte de Estados Unidos, Francia, los países de la Unión Europea y todos los hermanos árabes", destacando a Arabia Saudí, Egipto, Qatar y Jordania.