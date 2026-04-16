Starmer pide a cargos de redes sociales que den un paso al frente para la seguridad de menores en Internet

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha pedido este jueves a altos cargos de grandes plataformas digitales que den un paso al frente porque "es hora de actuar", tras avisar de que priorizará la seguridad de menores en Internet.

Según ha informado Downing Street, Starmer se ha reunido con altos cargos de X, Meta, Snap, Youtube y TikTok a los que ha reclamado que tomen medidas. "No hay excepciones. La seguridad de los niños es nuestra prioridad", ha indicado.

"Sé que los padres están preocupados por las redes sociales y su impacto en la seguridad de sus hijos. Y con razón esperan que se tomen medidas de inmediato", ha subrayado, para insistir en que los responsables deben comprometerse con iniciativas para elevar la seguridad de los usuarios menores de edad.

"Hago un llamamiento a los máximos responsables de X, Meta, Snap, YouTube y TikTok para que den un paso al frente. Haré todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los niños en Internet", ha expuesto el primer ministro británico.

Este mensaje llega cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado una cumbre de líderes por videoconferencia con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores.

Entre los participantes se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Comisión Europea ha confirmado que tomará parte la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, que presentó este mismo miércoles una nueva aplicación europea para verificar la edad de los usuarios que acceden a las redes sociales y comprobar así que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores de edad.