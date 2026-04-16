Sánchez se reúne con migrantes regularizados y representantes de organizaciones a quienes agradece su labor y compromiso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves con un grupo de personas migrantes regularizadas en procesos anteriores al aprobado este martes, y con representantes de institucionales y organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio o han tomado parte en el actual proceso de regularización.

Según ha informado Moncloa, Sánchez ha agradecido su labor y su compromiso para hacer posible la que ha calificado como regularización histórica. Además, ha detallado que el presidente ha destacado su impacto en la vida de miles de personas que van a ver reconocidos sus derechos y que podrán ejercer también sus obligaciones, además de por lo que implica de avance social, económico y también moral para España.

Sánchez ha manifestado que el éxito de esta conquista colectiva dependerá en gran medida de cómo se desempeñe el propio proceso de regularización; de cómo estas personas se integren en nuestras empresas; y de cómo seamos capaces de fomentar una convivencia constructiva que neutralice los mensajes de odio y polarización que una parte muy minoritaria de nuestra sociedad está impulsando.

El jefe del Ejecutivo, según ha indicado Moncloa, se ha mostrado convencido de que este proceso va a ser un éxito gracias a la ayuda y el apoyo de estas organizaciones, y también al trabajo del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, con la ministra Saiz a la cabeza, lo van a dar todo.

En esta cita han participado representantes de CEPYME, UGT, CCOO, Confederación Nacional de la Construcción, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General de Graduados Sociales, Conferencia Episcopal Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Asociación Ibn Battuta, Movimiento Regularización YA, Movimiento por la Paz, Fundación SUR ACOGE, SERCADE, Fundación Rumiñahui, Fundación CEPAIM, Fundación Agricultores Solidarios y Fundación ACULCO.

Por parte del Gobierno han acompañado a Pedro Sánchez la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.