Pernod Ricard anticipa una caída anual de sus ventas por la guerra de Oriente Próximo

La destilería francesa Pernod Ricard, la segunda mayor compañía europea del sector de bebidas espirituosas, ha advertido este jueves de que prevé registrar una caída orgánica de sus ventas netas del 3% al 4% en el conjunto de su ejercicio fiscal, que concluirá en junio, como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.

El dueño del vodka 'Absolut' o la ginebra 'Beefeater', que está negociando una potencial fusión con Brown-Forman, el grupo estadounidense propietario de marcas como Jack Daniel's, registró una caída del 14,6% de sus ventas netas en su tercer trimestre fiscal, hasta 1.945 millones de euros, aunque en datos orgánicos, que excluyen el tipo de cambio, aumentaron un 0,1%.

Entre enero y marzo de 2026, los ingresos netos de Pernod Ricard en América sufrieron un retroceso interanual del 18,2%, hasta 614 millones de euros; mientras que en Europa disminuyeron un 8,3%, hasta 519 millones; y en Asia y el resto del mundo las ventas netas cayeron un 15,6%, hasta 812 millones.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, la destilería gala vio caer sus ventas netas un 14,8% interanual en datos absolutos y un 4,4% en cifras orgánicas, hasta un total de 7,199 millones de euros.

En concreto, registró una bajada del 19% en América, hasta 2.014 millones; del 16,4% en Asia, hasta 2.993 millones; y del 8% en Europa, hasta 2.191 millones.

La multinacional destacó un impacto desfavorable del tipo de cambio de 159 millones de euros en su tercer trimestre fiscal y de 515 millones en el conjunto de los nueve primeros meses del ejercicio. Asimismo, indicó un impacto adverso de 393 millones en relación con la reducción de la estructura del grupo, principalmente vinculada a la venta de Wines & Imperial Blue.

"En un contexto que sigue siendo volátil e incierto", la compañía ha reiterado que considera el ejercicio fiscal 2026 como "un año de transición", con tendencias de mejora en la segunda mitad del año.

"Dado el conflicto en curso en Oriente Próximo, ahora prevemos que las ventas netas orgánicas disminuyan entre un -3% y un -4% para el conjunto del año", ha anticipado.