La Reina Letizia estará en Granada el 29 de abril para participar en el Tour del Talento

La Reina Letizia estará en Granada el próximo 29 de abril para participar en el Princesa de Girona CongresFest, evento central del Tour del Talento que tendrá lugar en el auditorio Manuel de Falla.

El momento más esperado llegará con la proclamación del ganador o ganadora del Premio Princesa de Girona Arte 2026, que contará con la presencia de la reina, según ha confirmado en rueda de prensa la directora de los Premios Princesa de Girona, Ingrid Aznar.

El Tour del Talento 2026 -coorganizado por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031-- ha pasado por Sant Boi-Baix de Llobregat, Huesca y Alcalá de Henares con la participación de más de 30.000 jóvenes.

Ahora llegará a Granada del 21 al 30 de abril con más de 60 actividades para impulsar el talento joven con el arte y la cultura como protagonistas a través de una programación amplia y multidisciplinar.

Desde el 21 de abril se desarrollará una programación previa que combina talleres, rutas culturales, actividades participativas y espacios de conexión profesional.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha manifestado que la iniciativa llega a la ciudad en un momento especialmente significativo en el que se está construyendo el proyecto de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Por su parte, Jordi Estruga, director del Tour del Talento, ha destacado que con este evento se busca "convertir a la ciudad durante estos días en un gran espacio de encuentro para el talento joven", ofreciendo una oportunidad para acompañar a los jóvenes en un momento clave y ayudarles a descubrir "qué les mueve, qué se les da bien y cómo pueden empezar a construir su futuro".

Además, ha subrayado la estrecha relación de Granada con "el conocimiento, la cultura, la ciencia y la creatividad", una identidad que se refleja en una agenda con más de 60 actividades, diseñada junto al Ayuntamiento y entidades colaboradoras.

PRINCESA DE GIRONA CONGRESFEST

El Princesa de Girona CongresFest, evento central del Tour del talento, tendrá lugar el 29 de abril, en el auditorio Manuel de Falla, conducido por Rafa Villena y Ana Puerta, creadores escénicos de La Tetera, productora que transforma el teatro de improvisación en experiencias participativas.

La jornada será experiencia dinámica y participativa con entrevistas, ponencias, espacios de reflexión y actuaciones en directo para conectar el talento con el arte, la creatividad y la innovación.

Entre los contenidos destacados, el Princesa de Girona Congresfest acogerá Amplificarte, el programa educativo de la Fundación Princesa de Girona que utiliza la música como herramienta de desarrollo personal y bienestar emocional.

A través de experiencias musicales en directo y el diálogo con artistas, el formato invita a explorar emociones, fortalecer la autoestima y descubrir el poder transformador de la música como lenguaje universal.

La jornada incluirá también un espacio de diálogo con Premiados Princesa de Girona de la categoría Arte de ediciones anteriores, en el que compartirán trayectorias personales que demuestran que la creatividad se construye con esfuerzo, constancia y compromiso.

Además, el Princesa de Girona CongresFest incorporará una conversación de Ecuación Talento, que conectará a jóvenes con referentes del deporte para reflexionar sobre competencias clave como la resiliencia, la capacidad de aprendizaje y el compromiso.

El evento abordará también el impacto de la tecnología en el futuro profesional y creativo con una sesión dedicada a la Inteligencia Artificial, guiada por Magda Teruel, una de las divulgadoras más reconocidas en España.

El momento más esperado llegará con la proclamación del ganador o ganadora del Premio Princesa de Girona Arte 2026, un galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural.

En la presentación, Ingrid Aznar ha dado a conocer los nombres de los cinco jóvenes finalistas Premio Princesa de Girona Arte 2026 que defenderán su trayectoria y su proyecto el mismo 29 de abril, ante un jurado de expertos vinculados al ámbito artístico.

Son Xabier Anduaga Martínez, tenor entre los más destacados de su generación en el panorama operístico internacional; Gemma Blasco, directora y guionista con una mirada comprometida con los temas sociales; Valeria Castro, destacada cantante y compositora canaria; César Dezfuli Rello, fotógrafo documental y periodista centrado en derechos humanos y migraciones, y Juan Floristán, pianista de proyección internacional.

EMPLEABIALIDAD Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La programación del Tour del Talento en Granada también reforzará el eje de empleabilidad y orientación profesional con actividades diseñadas para conectar a los jóvenes con el mundo laboral y acompañarlos en la toma de decisiones sobre su futuro.

Una de las más destacadas será el Foro de Talento, el 27 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, un espacio dirigido a jóvenes universitarios y de FP para reflexionar sobre su futuro y conocer experiencias de emprendimiento.

Este enfoque se completará con el Speed Mentoring - Conexiones con Impacto, una dinámica que permitirá a los participantes identificar fortalezas y mantener conversaciones breves con empresas y profesionales.

Además, el tour incluye la Feria Internacional de Empleo de Granada, en el Palacio de Congresos, un evento de referencia que conecta a empresas e instituciones con personas en búsqueda activa de trabajo. Esta se complementará, unos días más tarde, con la Feria de Orientación Profesional.

ACTIVIDADES CULTURALES DESTACADAS

Entre las citas más destacadas figura el concierto lírico del Teatro Real y La Carroza del Teatro Real, el 22 de abril en Fundación Caja Rural Granada y el 30 de abril en la explanada del Palacio de Congresos, respectivamente.

La ciudad también acogerá el espectáculo 'Activando Talento Joven' Danza", un evento flamenco en el Auditorio de La Chumbera, en pleno Sacromonte, con jóvenes talentos del cante, el baile y la guitarra.

Asimismo, el programa cultural incluirá actividades vinculadas a la Feria del Libro de Granada, como un encuentro con jóvenes poetas europeos.