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El mercado transaccional de Latinoamérica moviliza 22.959 millones en el primer trimestre, según TTR Data

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El mercado transaccional de América Latina ha registrado, entre anunciadas y cerradas, un total de 482 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 27.062 millones de dólares (22.959 millones de euros) durante el primer trimestre, lo que supone un recorte interanual del 36% en el número de operaciones y un alza en su valor del 87%.

Según el último informe elaborado por TTR Data, Datasite y Aon, Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 256 operaciones, un 43% menos, aunque valoradas en 17.796 millones de dólares (15.098 millones de euros), un 114% más.

Le sigue en el listado Chile, con 92 transacciones y un importe de 1.932 millones de dólares (1.639 millones de euros), un 5% y un 55% más, respectivamente, lo que lo convierte en el único país con resultados positivos en cuanto a cantidad de transacciones.

Por su parte, México se anotó 58 compraventas, esto es un descenso del 13%, y un alza del 420% en el capital movilizado, hasta los 6.083 millones de dólares (5.161 millones de euros). Argentina registró 57 compraventas, un 23% menos que hace un año, y un incremento en el capital empleado del 39%, hasta los 2.290 millones de dólares (1.943 millones de euros).

Colombia contabilizó 48 transacciones, un 38% menos, pero disparó su importe en un 189% a 5.314 millones de dólares (4.508 millones de euros). Por último, en Perú se ejecutaron 30 transacciones por 3.496 millones de dólares (2.966 millones de euros), un 14% y un 856% más, respectivamente.

DESGLOSE POR SECTORES

En el primer trimestre se contabilizaron 38 transacciones de capital privado, de las cuales 9 tuvieron un importe no confidencial agregado de 4.890 millones de dólares (4.149 millones de euros). Esto equivale a una disminución del 3% en el número de transacciones y a una subida del 264% en su valor.

En cuanto al segmento de capital riesgo, se han llevado a cabo 72 transacciones, un 51% menos, de las cuales 64 tienen un importe no confidencial agregado de 1.119 millones de dólares (949,3 millones de euros), un 2% más.

Sobre el mercado transfronterizo, el informe ha destacado el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, en especial en Europa y Norteamérica, donde se han completado 22 y 8 transacciones, respectivamente. La empresas que más han realizado adquisiciones en América Latina proceden de América del Norte (75), Europa (73) y Asia (16).

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