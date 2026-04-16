Agencias

EE.UU. asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

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Washington, 16 abr (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono, los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

"Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente" y se alcance un pacto, agregó el secretario, quien calificó al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como "la opción más diplomática" de ejercer presión sobre la República Islámica. EFE

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