Costa condena el "ataque atroz" de Rusia con 15 muertos en Ucrania y pide al Kremlin "poner fin al terror"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha condenado este jueves el "ataque atroz" del Ejército ruso contra territorio ucraniano de esta noche que ha dejado un total de al menos 15 muertos, y ha pedido al Kremlin que ponga fin "a esta guerra de terror" con sus bombardeos "deliberados" contra población civil.

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha fracasado y por ello opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil. Rusia debe poner fin a esta guerra de terror. Es necesario lograr una paz global, justa y duradera para Ucrania basada en los principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Costa, que ha asegurado que los pensamientos de la Unión Europea están con los heridos y con las familias de las víctimas "de estos ataques indignantes", ha afirmado que la UE seguirá aumentando la presión sobre Rusia y mantendrá "su firme apoyo a Ucrania mientras se defiende de la agresión rusa".

Las declaraciones de Costa tienen lugar después de una nueva noche de bombardeos del Ejército ruso contra territorio ucraniano que ha dejado al menos 15 muertos, más de la mitad en Odesa --en el sur del país--, y 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas, entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado cerca de 660 drones, 19 misiles balísticos 'Iskander' y 25 misiles de crucero en este ataque, sobre el que Rusia no se ha pronunciado y que ha sido uno de los más intensos desde el estallido de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.