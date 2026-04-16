Baena: "No podía haber hecho mejor elección que venir al Atlético"

Majadahonda (Madrid), 16 abr (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó este jueves que está "muy contento" en el conjunto rojiblanco, remarcó que "no podía haber hecho mejor elección" que venir a este club y consideró que el equipo, la entidad, el cuerpo técnico y los jugadores tienen que exigirse "jugar finales todos los años", a dos días de disputar el título de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en Sevilla.

El internacional español, flamante fichaje el pasado verano, fue indiscutible al inicio en la alineación titular y ahora está fuera del once tipo. "Al final, cosa del equipo. Si uno no está dando el cien por cien es normal que también el 'míster' (Diego Simeone) haga cambios y si los compañeros están al cien por cien, que lo están haciendo súper bien, es normal que cueste entrar", explicó en zona mixta antes del entrenamiento vespertino.

"Al final también es un año de adaptación un poco, a todos los compañeros, al club, al míster, a todo, pero al final estoy muy contento de estar aquí. No podía haber hecho mejor elección que venir al Atlético y ayudando al equipo de dónde sea", añadió.

Y destacó el valor añadido de estar dirigido por Diego Simeone: "Hace poco, hablando con amigos, les dije que cuando vienes al Atlético yo creo que es importante por lo menos pasar un año con el 'Cholo', porque te transmite todo lo que es el Atlético de Madrid, ese sentimiento, esa ilusión que tiene año tras año de conseguir grandes cosas y este proceso de adaptación no sería lo mismo sin él".

Baena ya está en su primera final con el Atlético. "Creo que nos debemos exigir, primero los jugadores, intentar conseguir cada año llegar a finales y ese también es el crecimiento del club; exigirnos tanto nosotros como el cuerpo técnico, la afición y la gente que está arriba jugar finales cada año. Para eso también trabajamos cada día, para poder jugar partidos como el de este sábado", advirtió.

No piensa "nada" el equipo en un hipotético 'doblete', junto a la Liga de Campeones, según explicó Baena, que señaló que están centrados sólo en el encuentro de este sábado contra la Real Sociedad: "Lo que hay que hacer es disfrutar, luchar como buen atlético y seguro que, con eso, todo saldrá bien".

"¿Favoritos? Eso lo dejamos a vosotros lo de poner favoritos o no, porque, al final, la Real ha demostrado que es un gran equipo, con grandísimos jugadores y si está en la final también es por algo", avisó el centrocampista, que dio las "gracias" a la afición "por todo el apoyo" que ha dado al equipo en "estos altibajos" que han tenido en la temporada.

Y fue preguntado por su regalo de móviles bañados en oro a Antoine Griezmann y Koke Resurrección: "La final para todos es súper especial, pero yo creo que tanto para Antoine como Koke son partidos que les emocionan muchísimo, que les hace muchísima ilusión jugarlos. Ojalá la ganemos, pero también pensamos en gente como Antoine o como Koke que se merecen muchísimo más de lo que les damos". EFE