A prisión el acusado de asesinar a su expareja en La Fuensanta

La plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha ordenado en la mañana de este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón de unos 60 años detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental, de 64 años y de la que tenía una orden de alejamiento dictada dos días antes, ocurrido el lunes en el barrio de La Fuensanta de la capital cordobesa.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante su comparecencia en sede judicial, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Inicialmente, se le atribuyen un presunto delito de homicidio/asesinato --el tipo delictivo concreto se determinará durante la fase de instrucción de la causa-- y un delito de quebrantamiento de medida cautelar, pues cabe recordar que, al cometer los hechos, incumplió la medida cautelar consistente en la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima.

Dicha medida la había impuesto el pasado sábado la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba después de que ese mismo día el detenido, según la denuncia de la víctima, entrara armado con un martillo en la vivienda de la fallecida y le destrozara el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda.

Por estos últimos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar mencionada, que fue la única solicitada por las partes.

LOS HECHOS

Al respecto, el varón fue detenido el lunes después de asesinar a su expareja, tras acorralarla en el portal de su domicilio, en el pasaje Virgen de la Luna, rociando además el lugar con gas pimienta.

Esta última circunstancia, según informaron a Europa Press fuentes del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, determinó la actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento para hacer segura la intervención en el lugar de los diferentes servicios que acudieron a la zona.

El 112 recibió a las 9,08 horas del lunes un aviso del 061, dando cuenta de que en el mencionado portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca, después de haber recibido varios golpes de machete.

Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional, que detuvieron al presunto asesino, quien, junto a su expareja, estaba inscrito en el sistema VioGén. De este modo, Andalucía contabiliza en lo que va de 2026 un total de cuatro asesinatos por violencia machista al confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad este caso.