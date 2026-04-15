Agencias

La ONU moviliza más de diez millones de euros del fondo de emergencia para prestar asistencia "vital" a Irán

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El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha anunciado este miércoles una ayuda de doce millones de dólares (algo más de diez millones de euros) para brindar asistencia humanitaria a Irán, como consecuencia de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país a finales de febrero.

Fletcher ha indicado en redes sociales que se trata de un monto "del Fondo Emergencia de las Naciones Unidas para apoyar la respuesta humanitaria en Irán" que ayudará a los socios de la ONU a "prestar asistencia vital a gran escala" en el país asiático.

En el mismo mensaje, ha lamentado que "las infraestructuras han quedado destruidas (y) los servicios esenciales se han visto interrumpidos", así como la muerte de miles de civiles.

Las autoridades de Irán elevaron el pasado jueves a más de 3.000 los muertos como consecuencia de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, una cifra facilitada un día después de la entrada en vigor de un acuerdo temporal de alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán.

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