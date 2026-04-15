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Aumentos de doble dígito en reservas de vuelo para las ciudades anfitrionas de EEUU, Canadá y México

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Las 16 ciudades anfitrionas del próximo Mundial masculino de fútbol, que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, han registrado aumentos de dos dígitos en las reservas de vuelos, según datos de RateGain.

Así, Monterrey (México), Dallas (EE.UU.) y Houston (EE.UU.) son las urbes que alcanzan en estos momentos los mayores incrementos, con alzas del 67%, 42% y 38%, respectivamente.

Sin embargo, dos ciudades marcan descensos en las reservas, siendo el caso de Seattle (EE.UU.) y Guadalajara (México), mientras que Ciudad de México no experimenta crecimientos ni caídas.

Para el fundador y director general de RateGain, Bhanu Chopra, el Mundial es uno de los eventos de demanda más importantes para el turismo global y las marcas que ganarán serán aquellas que actúen con inteligencia en tiempo real, no las que esperen a que los datos se actualicen.

"Ahora, con este panel interactivo ponemos datos en tiempo real a disposición de todos para el beneficio de toda la industria para basar sus decisiones en evidencias, no intuiciones", ha añadido finalmente.

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