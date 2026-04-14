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La española Amparo Moraleda, nueva presidenta global del grupo Airbus

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Madrid, 14 abr (EFE).- La española Amparo Moraleda ha sido elegida este martes nueva presidenta global del grupo Airbus, ha adelantado Expansión y han confirmado a EFE fuentes de la compañía.

La empresaria madrileña, expresidenta de IBM España y exvicepresidenta de CaixaBank, lleva desde 2015 en el consejo de administración de la empresa, de la que será presidenta a partir del próximo 1 de octubre.

Estas fuentes destacan que el nombramiento de Moraleda, además de por sus cualidades, "refleja el rol crucial de España en la estrategia de Airbus" y en la huella industrial de la compañía, que en España tiene plantas en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Tablada (Sevilla), Sevilla y Cádiz.

Ingeniera superior industrial, Moraleda fue directiva de IBM entre 1995 y 2009, y posteriormente en Iberdrola. En los últimos años ha sido consejera independiente en Vodafone Group y A.P. Møller-Mærsk A/S A.P.

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