Wetselaar (Moeve) no descarta riesgo de suministro en Europa si se alarga el conflicto en Irán

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha advertido de que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, Europa puede enfrentarse no solo a precios más altos de la energía, sino también a problemas de disponibilidad física de combustibles, y ha reclamado una respuesta coordinada a escala comunitaria para evitar una nueva crisis de suministro.

Durante su intervención en el foro 'Wake Up Spain', organizado por 'El Español', Wetselaar señaló que ya se observan mercados en el mundo donde la disponibilidad física de producto "es problemática" y avisó de que esa tensión "va a venir a Europa" si la crisis no se resuelve.

En este contexto, destacó que España se encuentra en una posición relativamente "privilegiada" al conservar una industria energética que otros países europeos ya han perdido.

El ejecutivo defendió que la transición energética solo será compatible con la seguridad de suministro y la competitividad si Europa dispone de una industria energética "organizada y optimizada de forma europea".

A su juicio, la electricidad renovable debe producirse donde es más competitiva -en el sur del continente, donde hay sol y espacio para grandes proyectos fotovoltaicos y eólicos, y en el norte, con el potencial hidroeléctrico de Escandinavia- y transportarse después al centro de Europa, no solo como electricidad, sino también en forma de hidrógeno y biocombustibles.

Wetselaar criticó el enfoque fragmentado de los últimos años, ejemplificado en que "cada alcalde en Alemania quería su planta de hidrógeno", pese a que producir hidrógeno en el centro de Europa tiene un coste muy superior al de hacerlo en la península ibérica.

En su opinión, la energía no debe organizarse "de forma nacional", sino "europeizarse", y recordó que, cuatro años después de la crisis de Ucrania, las interconexiones entre Francia y España apenas han avanzado, más allá del proyecto de ducto de hidrógeno entre Barcelona y Marsella.

UN "CAMPEÓN IBÉRICO" MOEVE-GALP

El directivo enmarcó también en esta visión europea la alianza de Moeve con Galp en el negocio de 'downstream', que ambas compañías aspiran a cerrar de forma definitiva este verano antes de someterla al análisis regulatorio en Bruselas.

Wetselaar explicó que el objetivo es fusionar las actividades de refino y comercialización en la península ibérica para crear un "campeón" inicialmente ibérico, con el músculo financiero necesario para mantener competitiva la industria del refino en la región e invertir "mucho dinero" en las moléculas verdes del futuro.

En el tramo final de su intervención, Wetselaar detalló las condiciones que, a su juicio, deben cumplirse para que despeguen el hidrógeno verde, el biometano y otros biocombustibles en España y Europa.

En primer lugar, reclamó más interconexiones e infraestructuras que permitan llevar el hidrógeno producido a unos 5 euros por kilo en la península ibérica a mercados como Alemania, donde los costes pueden superar ampliamente esa cifra. En segundo lugar, pidió "agilidad regulatoria" y de permisos, tras denunciar que su proyecto de hidrógeno ha tardado tres años y medio en conseguir una simple conexión a la red.

Por último, subrayó que estas industrias de moléculas verdes solo atraerán capital inversor si cuentan con una "perspectiva de rentabilidad" clara.

Para ello, consideró imprescindible organizar bien los mercados y garantizar un marco regulatorio y fiscal estable que ofrezca visibilidad a largo plazo, especialmente en un contexto en el que Moeve se ha marcado objetivos como desarrollar hasta 60 plantas de biometano en España antes de 2030 y, por ahora, apenas ha puesto en marcha la primera.