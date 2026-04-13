Ucrania derriba o neutraliza 87 de los 98 drones lanzados por Rusia durante la noche

Berlín, 13 abr (EFE).- Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 98 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 87, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de nueve drones en nueve localizaciones, así como la caída de fragmentos en una.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 00.10 horas del lunes 98 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Oriol, Briansk, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Alrededor de 65 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram, en el que la Fuerza Aérea alerta de que el ataque continúa con la presencia de varios vehículos aéreos no tripulados rusos en el espacio aéreo ucraniano. EFE