Trump defiende su imagen representado como Jesús: "Pensé que era yo como médico"

Washington, 13 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes haber publicado en redes sociales una imagen suya que lo representaba como Jesús sanador porque, dijo, creía que era él siendo un "médico".

"Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore", declaró a la prensa en la Casa Blanca después de haber borrado la polémica publicación.

Trump arremetió además contra la prensa por haberse hecho eco de la polémica y dijo que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

El republicano publicó el domingo en su red Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que él aparece representado como Jesús sanador, una publicación que borró después de que generara el rechazo de la comunidad católica.

El líder estadounidense también publicó un inédito mensaje en el que criticó duramente al papa León XIV por su oposición a la guerra de Irán que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Trump acusó al pontífice de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

León XIV le respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la Administración de Trump".

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que no piensa disculparse con el papa porque considera que este ha dicho cosas que "están mal". EFE

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