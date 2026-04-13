Trump afirma que "muchos barcos" se dirigen a EEUU a por petróleo tras el anuncio de su cierre en torno a Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a última hora de este domingo que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo" al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, el cual entrará en vigor este mismo lunes en una nueva escalada de tensiones que, por ahora, no afectaría al alto el fuego con Irán anunciado el pasado miércoles.

"Hay muchos barcos dirigiéndose a nuestro país para abastecerse de petróleo", ha afirmado en declaraciones a los medios tras aterrizar en la base militar de Saint Andrews, en Washington, donde ha asegurado que otras naciones están trabajando para impedir que Irán venda petróleo, aunque sin especificar cuáles.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado confianza en que Teherán querrá negociar porque "está en muy mala situación". "Creo que están bastante desesperados", ha aseverado antes de incidir en que "Irán no tendrá armas nucleares".

Sin embargo, ha trasladado en la misma instancia un segundo mensaje acerca de la disposición de las autoridades iraníes a negociar que apuntaría en dirección contraria: "Me da igual si vuelven o no. Si no vuelven, no me importa", ha planteado, si bien ha mantenido que el alto el fuego entre los dos países se sostiene "bien".

Sin abandonar el país asiático, el presidente estadounidense ha vuelto a tener palabras negativas para los aliados de la OTAN, con los que se ha mostrado "decepcionado" una vez más porque, mantiene, "no estuvieron ahí para nosotros". "Pagamos billones de dólares por la OTAN y no nos apoyaron", ha lamentado.

El magnate también ha respondido a su llegada a Washington por la publicación que ha compartido poco antes en redes sociales, donde cargaba contra el Papa León XIII aduciéndole "debilidad" en materia de delincuencia y afeando su política exterior, en la que el jefe del Vaticano se ha opuesto a las guerras desde Ucrania a Sudán, pasando por Irán y Líbano, entre otras.

"No creo que esté haciendo un buen trabajo; supongo que le gusta el crimen", ha incidido ante las preguntas de los medios reunidos en la base de Saint Andrews.