Trump afirma que Irán quiere ser una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que Irán quiere convertirse en una potencia nuclear "para poder exterminar al mundo" y ha subrayado que "eso no puede pasar".

"Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. Pero eso no puede pasar", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

Trump ha insistido en que "Irán no va a tener armas nucleares" y ha advertido de que "vamos a recuperar el polvo", en referencia al uranio enriquecido con el que cuenta Irán, cercano al nivel suficiente para la fabricación de una bomba atómica. "Vamos a recuperarlo. O nos lo dan o lo cogemos", ha amenazado.

Poco antes de su comparecencia, Trump ha publicado en redes sociales que un total de 34 buques cruzaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del domingo y parece así poner en cuestión el bloqueo impuesto por Irán en este estratégico paso marítimo. "34 barcos pasaron ayer por el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó este estúpido bloqueo", ha indicado.

En la rueda de prensa posterior, Trump ha asegurado que han recibido este mismo lunes una llamada de Irán. "Os puedo decir que hemos recibido una llamada de la otra parte. Estaban deseosos de llegar a un acuerdo", ha asegurado.

Sin embargo, ha reiterado que Irán no puede comerciar debido al bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense. "No hay pesca. Ahora mismo tenemos un bloqueo. No están haciendo ningún negocio (...). Y vamos a mantenerlo así muy fácilmente. No lo olvidéis, la Armada (iraní) ya no está", ha argumentado.

Sobre la negociación maratoniana del sábado en Islamabad, que terminó sin acuerdo, Trump ha destacado que habían acordado "muchas cosas, pero no accedieron a "eso", en referencia a su programa nuclear, porque considera que con él Irán "chantajea o extorsiona al mundo".