Terelu Campos pasa por quirófano arropada por Carmen Borrego

Tras varias semanas soportando las molestias de un orzuelo que incluso la había mantenido alejada de algunas apariciones públicas, Terelu Campos ha decidido poner punto final al problema y someterse a una pequeña intervención para extirpárselo definitivamente. La colaboradora acudía este lunes a una clínica oftalmológica de Madrid para pasar por quirófano y poder retomar su rutina con total normalidad, en un momento especialmente delicado para ella por la nueva polémica generada tras la publicación del libro de Edmundo Arrocet. Una mezcla de estrés, exposición mediática y malestar físico que, según su entorno, ha terminado pasándole factura.

La llegada de Terelu a la clínica no ha estado exenta de tensión. Sorprendida por la presencia de los medios a las puertas del centro médico, la presentadora aparecía con el rostro muy serio y visiblemente incómoda. A toda prisa y con gesto contrariado, solo acertaba a decir a los reporteros: "De verdad chicos, me parece... me da hasta vergüenza", dejando claro que le incomoda profundamente que algo tan íntimo y menor como un orzuelo se convirtiera también en noticia. Pese a todo, ha mantenido la educación, aunque ha evitado detenerse o dar más explicaciones ante las preguntas.

Pocos minutos después, era Carmen Borrego quien hacía acto de presencia en la misma clínica para acompañar a su hermana en este pequeño trámite médico. Siempre muy pendiente de Terelu, Carmen ha ejercido de apoyo emocional en un día en el que la familia Campos vuelve a sentir el foco mediático más encima que nunca. "Sabes que con el estrés salen muchas cosas", comenta, señalando el estado de nervios y presión al que ambas están sometidas en los últimos tiempos como posible desencadenante de este problema ocular. Unas palabras que evidencian hasta qué punto la tensión acumulada puede terminar manifestándose también en forma de problemas de salud.

Preguntada Carmen por el nuevo libro de Edmundo Arrocet, que ha reabierto viejas heridas en torno a la figura de María Teresa Campos y su relación con el humorista, la respuesta fue tajante. "Puff... de verdad. No tengo nada que opinar", zanja, dejando claro que, al menos por ahora, no piensa alimentar más la polémica ni entrar en el juego de réplicas y contrarréplicas. Terelu, por su parte, ha preferido centrarse en su salud y en pasar este pequeño bache médico, demostrando que, aunque el foco esté sobre ellas por múltiples frentes, su prioridad inmediata es recuperarse y seguir adelante.